التايمز: قطر متهمة باستخدام مصرف بريطاني “للترويج” لقضايا إسلامية

2019/08/05 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت صحيفة التايمز تحقيقا مطولا، يتهم قطر باستخدام مصرف بريطاني من أجل “الترويج” لقضايا إسلامية.ويقول معد التحقيق وكبير المحققين في الصحيفة، أندرو نورفولك، إن مصرف “الريان”، الذي تسيطر عليه الدولة القطرية، يقدم خدمات لمنظمات، بينها 15 مثيرة للجدل، منها 4 (مسجد و3 جمعيات خيرية) تعرضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى

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