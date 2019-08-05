أردوغان يتعهد بتخفيض سعر الفائدة على الليرة التركية

2019/08/05 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر عقب التخفيضات التي كشف عنها البنك

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