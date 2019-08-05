تراجع أرباح إعمار العقارية الإماراتية 4% إلى 3.1 مليارات درهم بالنصف الأول 2019

2019/08/05 | 09:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تراجعت الأرباح الصافية لشركة إعمار العقارية الإماراتية المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 4% إلى 3.1 مليارات درهم في فترة النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع أرباح بنحو 3.2 مليارات درهم في الفترة المماثلة من عام 2018.

عزت الشركة هذا التراجع لانخفاض إيراداتها بنسبة 4% إلى 11.6 مليار درهم بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات البيعية والإدارية للشركة بنسبة 12% الى نحو 2.2 مليار درهم في الفترة ذاتها.

أوضحت شركة إعمار العقارية أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 52% إلى 9.4 مليارات درهم بالإضافة إلى امتلاكها مشاريع معدة للبيع بأكثر من 49 مليار درهم بنهاية حزيران 2019 والتي سيتم تسجيلها كإيرادات في السنوات الثلاث الى الأربع المقبلة.

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