العثور على نفق لـ”داعش” جنوب الموصل

2019/08/05 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عثرت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، على نفق لـ” داعش” في قرية راس السهل الواقع غرب القيارة جنوب الموصل خلال انطلاق المرحلة الثالثة لعمليات إرادة النصر.وذكر بيان لقيادة عمليات الحشد في نينوى تلقت/المعلومة/ نسخة منه ان ” اللواء ٣٣ التابع الى قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى عثر على احد انفاق الدواعش في قرية […]

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