2019/08/05 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل “فيسبوك” تطوير الجيل الجديد من أجهزة Portal الذكية التي تستخدم كشاشات ذكية لإجراء مكالمات الفيديو، استعدادا لإطلاقه خريف العام الجاري.وتبعا للمعلومات فقد توصلت “فيسبوك” إلى اتفاقيات مع “نيتفلكس” و”ديزني” و”أمازون” وHulu وغيرها من الشركات الإعلامية الكبيرة لتزويد أجهزة Portal الجديدة بخدمات البث والسماح لها بالوصول لأحدث الأفلام.وأشار نائب رئيس شؤون الواقع الافتراضي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيسبوك تواصل تطوير أجهزة Portal الذكية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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