2019/08/05 | 10:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأثنين، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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