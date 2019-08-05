قطر ترفع سعر الخام البحري إلى 64.75 دولار للبرميل

2019/08/05 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت قطر بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها البحري لشهر يوليو تموز عند 64.75 دولار للبرميل بارتفاع 1.30 دولار للبرميل عن الشهر السابق وفقا لوثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز يوم الاثنين.

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