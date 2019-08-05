2019/08/05 | 10:31

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عاجل ..وزير الخارجية الإيراني: الارهاب الاقتصادي اصبح امرا واقعيا وأميركا قرنت سياستها بالارهاب الاقتصادي

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