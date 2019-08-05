2019/08/05 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شقيقة منفذ حادث إطلاق النار في أوهايو من بين الضحايا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/05 | 10:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شقيقة منفذ حادث إطلاق النار في أوهايو من بين الضحايا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شقيقة منفذ حادث إطلاق النار في أوهايو من بين الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).