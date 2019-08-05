“بالفديو”.. قائد القوات البرية العراقية يقع بموقف محرج في اربيل بسبب سيارته المظللة!!

2019/08/05 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق تعرض قائد القوة البرية العراقية، الى مخالفة مرورية بسبب مخالفته شروط السير في مدينة اربيل حيث قاد سيارته المضللة وتم تغريمه ومخالفته.وحاول الفريق اركان حرب جمعة الاتصال بمسؤولين أكراد لتجاوز المشكلة، لكن دون جدوى، حيث تم ابلاغه بأن القانون فوق الجميع وبالتالي استسلم للأمر الواقع وأستلم ورقة المخالفة وغادر.[…]

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