2019/08/05 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الشركة المنفذة لمشروع ملعب نادي الزوراء الرياضي بفرش حصى الفلتر لارضية الملعب تحضيرا لعملية اكسائه بالثيل الطبيعي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بفرش حصى الفلتر لارضية ملعب نادي الزوراء الرياضي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بفرش حصى الفلتر لارضية ملعب نادي الزوراء الرياضي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بفرش حصى الفلتر لارضية ملعب نادي الزوراء الرياضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).