2019/08/05 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبدالمهدي يستقبل ويكرم الطلاب المتفوقين الاوائل

تأریخ التحریر: : 2019/8/5 10:32

• 17 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يستقبل ويكرم الطلاب المتفوقين الاوائل) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يستقبل ويكرم الطلاب المتفوقين الاوائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).