2019/08/05 | 10:35

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المعارضة: لم يتطرق تقرير الانجاز الحكومي الى سقوف زمنية لتطوير القوات المسلحة العراقية

تأریخ التحریر: : 2019/8/5 10:24

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