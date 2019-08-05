2019/08/05 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اكد مجلس محافظة واسط، الاثنين، اتخاذ جملة اجراءات ومعالجات على المبازل والانهر والسدود في المحافظة لتلافي خطر السيول والفيضانات التي قد تحدث خلال الشتاء المقبل.وقال عضو مجلس المحافظة صاحب الجليباوي في تصريح لـ المركز الخبري الوطني ان “محافظة واسط عملت على صيانة المبازل وترصيص الانهر ووضع المعالجات للمناطق المنحدرة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص واسط تجري معالجات على المبازل والانهر والسدود لتلافي خطر السيول مستقبلاً المركز الخبري الوطني.

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