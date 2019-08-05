القدو : قرار عبدالمهدي بسحب الحشد الشعبي من سهل نينوى

2019/08/05 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وصف النائب عن سهل نينوى عن المكون الشبكي، حنين القدو، قرار رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بسحب الحشد الشعبي من سهل نينوى بـ "الجائر".

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