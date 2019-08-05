2019/08/05 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ديالى

تظاهر العشرات من أصحاب العقود امام مجلس محافظة ديالى للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل "العهد نيوز"، اليوم الاثنين، ان "العشرات من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل "العهد نيوز": أصحاب العقود يتظاهرون في ديالى للمطالبة بتثبيتهم) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل "العهد نيوز": أصحاب العقود يتظاهرون في ديالى للمطالبة بتثبيتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).