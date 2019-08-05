2019/08/05 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … حمل النائب عن سهل نينوى وعن ابناء القومية الشبكية، حنين القدو، اليوم الاثنين، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية الخروقات الأمنية المحتملة التي قد تحصل بالمحافظة جراء سحب الحشد من السيطرات.وقال القدو، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إنه “في الوقت الذي بدأ ابناء منطقة سهل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القدو يحمل عبد المهدي مسؤولية الخروقات الأمنية المحتملة بنينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القدو يحمل عبد المهدي مسؤولية الخروقات الأمنية المحتملة بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).