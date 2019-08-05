2019/08/05 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية بوزارة التجارة، تحديد موعد إقامة الدورة الـ 46 لمعرض بغداد الدولي لهذا العام.وقال مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم في بيان له ، إنه تم تحديد موعد اطلاق الدورة للفترة من 1 إلى 10تشرين الثاني المقبل.وأشار إلى أن الاستعدادات التي تجريها الشركة تضمنت إجراء المراجعة الدورية على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد إقامة الدورة الـ 46 لمعرض بغداد الدولي النعيم نيوز.

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