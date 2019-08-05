سقط بمكانة لثرم “البلاستك”.. حادث شنيع ينهي حياة شخص في اربيل

2019/08/05 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : يس عراق ذكرت وسائل اعلام كردية، اليوم الاثنين، ان عاملا لقي حتفه بسقوطه داخل ماكنة لثرم المواد البلاستيكية في معمل بمدينة اربيل .واوضحت وسائل الاعلام، ان “عاملا من اهالي الشرقاط من القومية العربية سقط فجر اليوم داخل ماكنة لثرم المواد البلاستيكية في معمل لإعادة تدوير المواد البلاستيكية في اربيل لتقطعه الى نصفين ويفارق الحياة […]

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