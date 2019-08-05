2019/08/05 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل 6 من عناصر “داعش” بالقرب من قضاء مخمور شرق الموصل، في عملية نوعية بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي.

وجاء في بيان صدر عن الخلية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة عمليات نينوى من متابعة مجموعة إرهابية قادمة من جبل قره جوخ، وتطويقها بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي”.

وذكر البيان، أن “العملية أسفرت عن مقتل 6 من عصابات داعش بضربة جوية، بعد أن كانوا مجتمعين قرب قرية مهجورة تسمى قرية السمر ضمن القضاء، وعثرت القوة المنفذة للواجب على جثث الإرهابيين القتلى فضلا عن 4 بنادق”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

6

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 6 من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي بالتنسيق مع العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 6 من داعش بضربة جوية للتحالف الدولي بالتنسيق مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).