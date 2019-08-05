كركوك تعلن عدداً من المشاريع بقيمة 100 مليار دينار

2019/08/05 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أعلنت إدارة محافظة كركوك، عدداً من المشاريع بقيمة 100 مليار دينار، ضمن موازنة العام 2019، فيما أكدت ان القوات الأمنية أعدت خطة لتأمين أجواء العيد.

وقال محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري في تصريح لعدد من وسائل الاعلام بينها “النور نيوز”، “وضعنا خطة أمنية لتطبيقها بما يؤمن اجواء العيد المبارك ويعزز وحدة وتكاتف مكونات كركوك”.





ووجه الجبوري، “شكره لرئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط واعضاء مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء ورئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية بين المحافظات في مصادقتهم على خطة كركوك وتخصيص مبالغ لاكمال المرحلة الثانية لمشروع ماء كركوك الموحد الذي يغذي جميع احياء كركوك”.





وأضاف، “أعلنا عن 15 مشروع كبير بقيمة 100 مليار دينار ويضم انفاق وطرق وجسور ومنها مجسر وتقاطع جامعة كركوك ورأس الجسر بنفق وتقاطع وطريق تكريت واكمال الطريق الحولي من جهة دوميز الجامعة وتطوير نهر الخاصة وطريق تسعين عبر المجسر الى الجامعة ومشروع ماء التون كوبري بكلفة 200 مليار دينار ضمن القرض التركي وهو قرب الناحية لكنه يغذي جميع احياء مدينة كركوك الى جانب مركز لجراحة القلب ومركز للاورام السرطانية وتخصيص مليارين لصحة كركوك لشراء الدواء”.





وتابع، “سنشرع بتنفيذ ببناء 20 مدرسة حديثة وفق نموذج الأيطالي الحديث 12 منها بمدينة كركوك و8 بالاقضية والنواحي الى جانب تشيد 47 مدرسة 12 صف و16 مدرسة 6 صفوف ذ مع ترميم 100 مدرسة في عموم المحافظة، الى جانب تنفيذ مركز للتسفيرات وتامين محولات ومحطات تحويل ثانونية لفك الأختناق وسنشيد معامل للذرة الصفراء في الحويجة والرياض وتازه وشوان، وانشاء سايلو في قضاء الدبس سيؤمن نقل الحبوب من التون كوبري وسركران وشوان اليه”.

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