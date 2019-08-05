2019/08/05 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، اليوم الاثنين ، الطلبة المتفوقين الاوائل في جميع المحافظات .وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء وتلقته وكالة صدى , أن ” عبد المهدي استقبل وكرم الطلاب المتفوقين الاوائل بحضور عوائلهم من جميع المحافظات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبدالمهدي يكرم الطلبة الاوائل في جميع المحافظات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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