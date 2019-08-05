مصرع عامل بسقوطه في ماكنة لثرم المواد البلاستكية داخل معمل في اربيل

2019/08/05 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في قوات الامن الاسايش وشهود عيان يوم الاثنين ان عاملا لقي حتفه بسقوطه داخل ماكنة لثرم المواد البلاستيكية في معمل بمدينة اربيل .

وقال المصدر والشهود ان عاملا من اهالي الشرقاط من القومية العربية سقط فجر اليوم داخل ماكنة لثرم المواد البلاستيكية في معمل لإعادة تدوير المواد البلاستيكية في اربيل لتقطعه الى نصفين ويفارق الحياة في الحال.

واوضح المصدر والشهود ان ذلك العامل كان يتواجد وحده داخل المعمل وقد تفاجأ زملاؤه بتوقف الماكنة عندما دخلوا الى المعمل مع بدء الدوام ليجدوه بعدها صريعا.

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