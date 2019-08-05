الحشد الشعبي يؤمن سبع قرى جنوب نينوى

2019/08/05 | 10:42

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بغداد :سومر نيوز

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تأمين سبع قرى جنوب نينوى ضمن عملية إرادة النصر الثالثة.

وذكر بيان لإعل...

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