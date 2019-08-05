2019/08/05 | 10:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحشد الشعبي يؤمن سبع قرى جنوب نينوى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تأمين سبع قرى جنوب نينوى ضمن عملية إرادة النصر الثالثة.
وذكر بيان لإعل...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحشد الشعبي يؤمن سبع قرى جنوب نينوى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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