English | كوردى

الحشد الشعبي يؤمن سبع قرى جنوب نينوى


الحشد الشعبي يؤمن سبع قرى جنوب نينوى
2019/08/05 | 10:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن تأمين سبع قرى جنوب نينوى ضمن عملية إرادة النصر الثالثة.

وذكر بيان لإعل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يؤمن سبع قرى جنوب نينوى) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يؤمن سبع قرى جنوب نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا