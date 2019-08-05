2019/08/05 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مصادر إعلامية فيديو جديد للحظة هروب السجناء من "مركز شرطة القناة" في العاصمة العراقية بغداد، ويظهر فيه رجال الأمن وهم في ملابس النوم....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو جديد.. لحظة هروب السجناء من مركز شرطة القناة في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو جديد.. لحظة هروب السجناء من مركز شرطة القناة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).