الجفاف يدُق أبواب العراق.. عبدالمهدي يتحدَّث عن محطات المياه المتوقفة

2019/08/05 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يبدو أن #رئيس_الحكومة العراقية #عادل_عبدالمهدي استشعر أخيراً خطر #الجفاف الذي بات يُهدد بلاده، بعد إعلان #تركيا عن مباشرتها بملء خزانات “#سد_إليسو”.وذكر بيان لمكتب عبدالمهدي أن […]

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