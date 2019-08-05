العراق يطلق عملية عسكرية

2019/08/05 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- بدأت القوات العراقية وتحت غطاء من طيران التحالف الدولي اليوم الاثنين عملية عسكرية مزدوجة لملاحقة فلول داعش في مناطق عديدة من ديالى ونينوى.

وهذه احدث حملة للقوات العراقية باسم (إرادة النصر) بعدما أعلنت نجاحها في تطهير مناطق شمال بغداد وغرب البلاد في عمليتين عسكريتين تحملان الاسم ذاته.

في ديالى، ستستهدف العملية المناطق الواقعة مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين وأغلبها مدن متنازع عليها بين اربيل وبغداد.

أما في نينوى فستهدف العملية الى تطهير تلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش وشيخ ابراهيم ومناطق خط اللاين، حسب بيان لقيادة العمليات المشتركة.

وأضاف البيان أن قوات الجيش العراقي وشرطة ديالى والحشد الشعبي والحشد العشائري تشارك في العملية تحت غطاء من سلاح الجو العراقي وطيران التحالف العراقي.

وقال شهود لكوردستان 24 إن القوات العراقية شددت اجراءاتها عند مداخل المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لتطهير من أي فلول للتنظيم المتطرف.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أن القائد العام للقوات المسلحة وصل فجر اليوم الى مقر قيادة عمليات ديالى للإشراف على العملية.

وشأن العراق احدث عملياته العسكرية بعدما قُتل الكثير من رجال الأمن في الاسابيع القليلة الماضية في تلك المناطق في هجمات تبنى تنظيم داعش معظمها.

وبات تنظيم داعش يعتمد على اساليب حرب العصابات لشن تفجيرات في مناطق عديدة من العراق على الرغم من اعلان هزيمته عام 2017.





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