دعم نيابي لتظاهرات المحاضرين المجانيّين في البصرة

2019/08/05 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامديّ، الاثنين، عن دعمها للتظاهرات التي أقامها اليوم المحاضرين المجانيّين في محافظة البصرة أمام مبنى الحكومة المحليّة، داعيةً إلى إنصافهم وتلبية مطالبهم لا سيما تحويلهم إلى عقود والعمل على تثبيتهم.وقالت الحامدي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المحاضرين المجانيّين مسؤولية الحكومة المحليّة ومديريّة تربية البصرة، وعليهم […]

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