عجوز أمريكية تنتظر ودية برشلونة ونابولي لتحقيق حلمها

2019/08/05 | 10:47

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بغداد اليوم - متابعة

ستكون المباراة الودية بين برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي المقرر إقامتها في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 8 آب الجاري، فرصة مثالية لسيدة عجوز لكي تحقق حلمها برؤية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يلعب عندما تحضر المواجهة وتشاهدها وسط الجماهير في المدرجات.

بدأت قصة العجوز في الانتشار على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام، بعدما نشرت فتاة صورة لجدتها مرتدية قميص ميسي وعليه الرقم 10، وكتبت في التغريدة" سنأخذ جدتي الرائعة إلى مباراة نابولي مع برشلونة، إذ تقول إنها لا يمكن أن تموت بسلام دون رؤية ميسي شخصياً وهو يلعب، يا له من أمر مضحك".

كما نشرت الفتاة لصورة من تذكرة المباراة التي تجمع بين نابولي وبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد (2019-2020).

ولم يشارك ميسي في أي مباراة ودية مع برشلونة بسبب استمرار أجازته الصيفية لوقت أطول، نظراً لأنه شارك مع منتخب بلاده الأرجنتين في منافسات كأس كوبا أمريكا، لكنه عاد وشارك ودية البارسا أمام آرسنال في المدرجات، ومن المتوقع أي يلعب الوديات المقبلة.

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