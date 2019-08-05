2019/08/05 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC قال رئيس الوزراء السابق زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي ، إن “النصر الكبير” الذي حققه العراق هو هزيمة داعش والقضاء على الطائفية في البلاد، مشيراً الى ان فتح المنطقة الخضراء هو قرار اتخذ في عهده وتم فتحها لكنها اغلقت بسبب المظاهرات.وقال العبادي في مقابلة مع قناة “رووداو” تابعها المركز […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبادي يعلن “تفاصيل الخضراء”: ما انجزناه تنسبه الحكومة الحالية لنفسها المركز الخبري الوطني.

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