2019/08/05 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس كشفت هيأةُ النزاهةِ، الاثنين، عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للنصف الأول من العام 2019، مُعلنةً عن تقريرها نصف السنويِّ، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق عدا إقليم كردستان.وأكَّدت بمعرض إعلانها تقريرها النصفي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، أنَّ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة: استعادة ومنع هدر تريليون و312 ملياراً خلال 6 أشهر وكالة خطوة برس.

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