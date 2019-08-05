خضوع تمثال “توت عنخ آمون” الذهبي ي لعملية انتظرها 97 سنة

2019/08/05 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف وزير الآثار المصري خالد العناني، عن بدء عملية تعقيم التابوت الذهبي للملك توت عنخ آمون، تمهيدا لترميمه.وقال العناني إن التابوت “يعد قطعة أثرية فريدة، ومن المقرر عرضه في المتحف المصري الكبير، الذي من المنتظر أن يفتتح أبوابه في الربع الأخير من عام 2020″، وهذا بعد عملية الترميم التي ستستغرق […]

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