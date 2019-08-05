2019/08/05 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الأولمبية السورية موافقتها على قبول استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج غير المرضية ولا سيما في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العراق وتحديداً بعد الخسارة أمام منتخب لبنان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاولمبية السورية توافق على استقالة اتحاد الكرة وتكلف الامين العام مؤقتا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاولمبية السورية توافق على استقالة اتحاد الكرة وتكلف الامين العام مؤقتا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).