بورصة بروكسل : بعد اسوأ يوم في 2019 تباين المؤشرات في التعاملات الصباحية

2019/08/05 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه أسواق الأسهم الأوروبية ،اليوم الاثنين، على ما انتهت عليه الاسبوع الماضي نحو مزيد من الخسائر، والسبب هو نفسه -النزاع التجاري المتصاعد بين امريكا والصين، خاصة وأن بكين يبدو أنها تستخدم عملتها كسلاح في هذا النزاع.

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