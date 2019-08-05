2019/08/05 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قطعات اللواءين الرابع والعشرين والرابع في الحشد الشعبي، الاثنين، اربع مضافات لداعش تحوي مواد غذائية وأجهزة لاسلكي شمال شرق المقدادية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ,إن “قطعات اللواءين الرابع والرابع والعشرين وبإسناد طيران الجيش دمرت أربع مضافات لداعش تحوي ملابس وطعاما وأجهزة لاسلكية ومعالجة ست عبوات ناسفة ضمن عملية إرادة النصر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواءان 24 و4 بالحشد يدمران 4 مضافات لداعش و6 عبوات ناسفة شمال شرق المقدادية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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