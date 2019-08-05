2019/08/05 | 10:54

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الحشد يؤمن 7 قرى جنوب نينوى ويعثر على مضافة لداعش

أمنت قطعات اللواء 33 في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، 7 قرى جنوب

نينوى ضمن عملية إرادة النصر الثالثة.وقال المركز الاعلامي للحشد في بيان ، إن "قوات اللواء 33 تواصل

تقدمها ضمن عملية إرادة النصر الثالثة لتطهير مناطق جنوب نينوى "،

مبينا أن "قواتنا أمنت قرى (راس السهل ، مخزكى، الطايش الشرقية، خربت

عبادي الغربي، خربت عبادي الشرقي، أم كرون، النداس) وعثرت على مضافة

لداعش تحوي مواد لوجستية غرب القيارة ".هذا وشرعت قوات الحشد الشعبي والجيش، الإثنين، 5 آب 2019 بعمليات

إرادة النصر الثالثة لملاحقة فلول داعش في مناطق شمال قضاءي جلولاء

والمقدادية في ديالى ومناطق جنوب نينوى.

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