2019/08/05 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طقس مشمس حار بالعراق في الأيام الأربعة المقبلة

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام

الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للأنواء الجوية ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في

المنطقة الوسطى مشمساً حاراً مع ارتفاع في درجات الحرارة، ومشمساً

في المنطقة الشمالية دون تغير في درجات الحرارة، ومشمسا حاراً

ودرجات الحرارة ترتفع قليلا" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى

في مدينة بغداد 45 مْ".

وأضاف ان "طقس الاربعاء سيكون مشمساً حاراً في الوسط والجنوب ولا

تغير في درجات الحرارة، ويكون مشمساً في الشمال ولا تغير في درجات

الحرارة عن اليوم السابق".

أما طقس الخميس "فيكون مشمساً حاراً في الوسط ولا تغير في درجات

الحرارة، ومشمساً في الشمال ولا تغير في درجات الحرارة، ومشمساً

حاراً في الجنوب ولا تغير في درجات الحرارة".

ولفت البيان الى ان "طقس الجمعة سيكون مشمساً حاراً في الوسط ولا

تغير في درجات الحرارة ومشمساً في الشمال ولا تغير في درجات

الحرارة، ومشمساً شديد الحرارة في الجنوب ولا تغير في درجات الحرارة

عن اليوم السابق".

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