عبد المهدي والمهندس في ديالى للإشراف على عمليات إرادة النصر الثالثة

2019/08/05 | 10:54

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وصل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ورئيس اركان الجيش عثمان الغانمي، ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندي الى ديالى للأشراف على المرحلة الثالثة من عمليات أرادة النصر.

وذكر مراسل "الغدير"، المتواجد في محافظة ديالى، انه" وصل القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، ورئيس اركان الجيش الفريق، عثمان الغانمي، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، ووزيرا الداخلية ياسين الياسري والدفاع نجاح الشمري الى محافظة ديالى للإشراف على عمليات إرادة النصر الثالثة".وكانت قيادة العمليات المشتركة اعلنت اليوم انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات ارادة النصر في محافظة ديالى ونينوى.انتهى..م.م

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