هزتان ارضيتان بقوة

2019/08/05 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الهيئة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" المراصد الزلزالية سجلت حدوث هزتين ارضيتين الاولى كانت في الساعة 10:2:56 من مساء امس تبعد (5كم) شمال غرب كلار وبلغت قوتها 2,9 وفق مقياس رختر".واضافت ان" الهزة الثانية حدثت فجر اليوم الساعة 2:51:37 بالتوقيت المحلي بلغ مقدارها 3,0 تبعد (7 كم) شمال غرب كلار، وقد شعر بها المواطنون في تلك المناطق شعورا خفيفا".وتابعت انه "لم ترد انباء عن حصول اضرار".انتهى..م.م

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