2019/08/05 | 10:54

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عاجل | وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة في عزلة وفشلت في تشكيل تحالف في الخليج

عاجل | وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة في عزلة

وفشلت في تشكيل تحالف في الخليج

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