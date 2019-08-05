المالكي: لا توجد اي مخالفة قانونية في انشاء اقليم البصرة

2019/08/05 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دافع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاثنين، عن احقية اهالي البصرة في انشاء الاقليم، مشيرا الى ان اعلان الاقليم لا يخالف الضوابط القانونية والدستورية.وقال المالكي في تصريح إذاعي تابعته /المعلومة/ ان “الدستور العراقي الذي صوت عليه معظم الشعب العراقي ينص على احقية المحافظات في إعلان الإقليم او انشاء الفيدرالية شريطة عدم الانفصال”.[…]

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