في كربلاء .. تذمّر شعبي بسبب تدهور وضع الطاقة الكهربائية

2019/08/05 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد اغلب مناطق محافظة كربلاء المقدسة، انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي منذ ايام، في الوقت الذي واعدت الادارة الجديدة لمحافظة كربلاء المقدسة، بتحسين الخدمات بالمحافظة.وعبّر مواطنون لوكالة نون الخبرية، عن استياءهم من نقص الطاقة الكهربائية حيث تصل ساعات الانقطاع لأكثر من 18 ساعة خلال اليوم، في الوقت الذي تصل فيه درجات الحرارة الى اكثر من 50 درجة مئوية خلال النهار.

ونقل مواطنون لوكالتنا، ان عدد ساعات الانقطاع الرسمية هي 12 ساعة خلال اليوم حيث يتم تجهيزنا فقط بـ12 ساعة خلال اليوم، وبواقع ساعتين قطع مقابل ساعتين تجهيز، الا ان خلال الايام الماضية بدأت ساعات الانقطاع تأخذ بالازدياد حيث يتم القطع اكثر من مره خلال (ساعات التجهيز المقررة).

يشار ان الادارة الجديدة لحكومة كربلاء المحلية اطلقت وعدها بتحسين واقع الخدمات بالمحافظة، فضلاً عن سعيها لرفع حصة كربلاء من الطاقة الكهربائية.

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