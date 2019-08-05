ازالة عدد من محال الحدادة المتجاوزة شمالي بغداد

2019/08/05 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت امانة بغداد حملة لازالة محال الحدادة المخالفة والمتجاوزة شمالي بغداد .واوضحت الامانة في بيان ، ان كوادرها في بلدية الاعظمية قامت بحملة ازالت خلالها 25 محلا متجاوزا يستخدم لأغراض الحدادة ضمن حي القاهرة المحلة 322 وشارع 30 في الاعظمية “، مشيرة الى ان الحملة استمرت لعدة ساعات وتمت خلالها ازالة التجاوزات مع إنذار […]

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