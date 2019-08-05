2019/08/05 | 10:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ديالى..
تظاهر العشرات من اصحاب عقود بشائر الخير في محافظة ديالى، الاثنين، وسط بعقوبة للمطالبة بحقوق مؤجلة منذ 8 سنوات متتالية.
وقال اركان العبيدي احد المشاركين في التظاهرة لـ/ المعلومة/،ان” اكثر من 200 من اصحاب عقود بشائر الخير خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى مجلس ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بحقوقهم المؤجلة منذ 8 سنوات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق تظاهرة ” بشائر الخير” وسط بعقوبة للمطالبة بحقوق مؤجلة منذ 8 سنوات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تظاهر العشرات من اصحاب عقود بشائر الخير في محافظة ديالى، الاثنين، وسط بعقوبة للمطالبة بحقوق مؤجلة منذ 8 سنوات متتالية.
وقال اركان العبيدي احد المشاركين في التظاهرة لـ/ المعلومة/،ان” اكثر من 200 من اصحاب عقود بشائر الخير خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى مجلس ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بحقوقهم المؤجلة منذ 8 سنوات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق تظاهرة ” بشائر الخير” وسط بعقوبة للمطالبة بحقوق مؤجلة منذ 8 سنوات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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