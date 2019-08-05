انطلاق تظاهرة ” بشائر الخير” وسط بعقوبة للمطالبة بحقوق مؤجلة منذ 8 سنوات

2019/08/05 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..تظاهر العشرات من اصحاب عقود بشائر الخير في محافظة ديالى، الاثنين، وسط بعقوبة للمطالبة بحقوق مؤجلة منذ 8 سنوات متتالية.وقال اركان العبيدي احد المشاركين في التظاهرة لـ/ المعلومة/،ان” اكثر من 200 من اصحاب عقود بشائر الخير خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى مجلس ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بحقوقهم المؤجلة منذ 8 سنوات […]

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