2019/08/05 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أطلقت مديرية الدفاع المدني اليوم الاثنين مجموعة وصايا وإرشادات لأصحاب العبارات المائية والزوارق النهرية الصغيرة والكبيرة والمواطنين الذين يستقلونها في مجموعة نقاط تلقتها “خطوة برس”: 1- يجب إصدار شهادة سلامة فنية من الجهات المختصة بالنقل النهري تؤكد سلامة العبارة أو الزورق أو العوامة المستخدمة كمطاعم أو صالات حفل أو وسائل نقل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني يصدر إرشادات لأصحاب الزوارق والعبارات المائية وكالة خطوة برس.

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