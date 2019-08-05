المشتركة تعلن نتائج الساعات الاولى من المرحلة الثالثة لعمليات ارادة النصر

2019/08/05 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال نائب قائد العمليات الفريق، عبد الامير رشيد يار، في بيان، حصل عليه موقع "الغدير"، انه" بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت بالساعة السادسة من صباح هذا اليوم المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر، في مناطق ديالى لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين".واضاف ان" العملية شاركت فيها الفرقة الخامسة بالجيش العراقي ولواء مغاوير قيادة العمليات وشرطة ديالى و٣ الوية في قاطع محور الحشد الشعبي"، مشيرا، الى ان "قيادة عمليات نينوى فقد شاركت الفرقة ٢٠ وقوات من شرطة نينوى والحشد العشائري وقيادة محور الحشد الشعبي نينوى بمشاركة ٦ الوية لتطهير تلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش وشيخ ابراهيم ومناطق خط اللاين".وتابع ان" العملية تمت بإسناد جوي من قبل طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي".انتهى..م.م

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