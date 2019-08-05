ناسا تبحث عن مؤشرات الحياة في كوكب قريب

2019/08/05 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ وكالة الفضاء الأميركية ناسا قريبا البحث عن مؤشرات على وجود حياة على كوكب قريب بعدما تمكنت من تحديد مكانه بواسطة تلسكوب فضائي جديد.وتجري وكالة ناسا أبحاثها هذه على الكوكب “جي جاي 357 دي”، وهو أحد 3 كواكب اكتشفت مؤخرا، كما أنه أولكوكب عملاق شبيه بالأرض اكتشفه المرصد الفلكي الفضائي “تيس”.يشار إلى أن تيس هو تلسكوب فضائي يتبع

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