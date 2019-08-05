أحمد حلمي يفاجئ جمهوره بعد غياب عامين

2019/08/05 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفاجأة سارة أعلنها الفنان المصري أحمد حلمي لجمهوره الذي ينتظر عودته إلى السينما بفارغ الصبر بعد أن كان آخر ظهور له قبل عامين.وقبل أيام من حلول عيد الأضحى، أعلن حلمي عن تواجده في الموسم السينمائي بفيلمه الجديد “خيال مآته”، كما قام بطرح التيزر الأول الخاص بالفيلم.وجاءت المفاجأة من خلال ظهور حلمي بشخصية رجل

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