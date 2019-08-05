القبض على عدد من مطلقي العيارات النارية بنزاع عشائري جنوب بغداد

2019/08/05 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، القاء القبض على عدد من مطلقي العيارات النارية بنزاع عشائري جنوب العاصمة.

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