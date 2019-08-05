مؤسسة النفط الليبية تكمل أعمال صيانة في حقل البوري النفطي

2019/08/05 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة في ليبيا في بيان يوم الاثنين إنها أكملت أعمال إصلاح وصيانة في حقل البوري البحري النفطي الذي ينتج نحو 30 ألف برميل يوميا.

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